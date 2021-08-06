В Ярославль пройдет музыкальный фестиваль «Лимон»
Фото: Правительство Ярославской области
Завтра, 7 августа, в Губернаторском саду Ярославля пройдет межрегиональный фестиваль «Лимон». Его участники представят зрителям классические музыкальные произведения, а также свои авторские композиции.
- Фестиваль откроется и закроется колокольными звонами. В программе выступления ярославского коллектива «Первый причал», гусляра Сергея Старостина из Москвы, арт-квартета Тима Дорофеева из Архангельска и московского трубача Вадима Эйленкрига & «Eilenkrig Crew».