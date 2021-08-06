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Общество6 августа 2021 15:07

В Ярославль пройдет музыкальный фестиваль «Лимон»

На нем будут представлены классические и авторские музыкальные произведения
Анастасия Голубева
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В Ярославль пройдет музыкальный фестиваль «Лимон»

В Ярославль пройдет музыкальный фестиваль «Лимон»

Фото: Правительство Ярославской области

Завтра, 7 августа, в Губернаторском саду Ярославля пройдет межрегиональный фестиваль «Лимон». Его участники представят зрителям классические музыкальные произведения, а также свои авторские композиции.

- Фестиваль откроется и закроется колокольными звонами. В программе выступления ярославского коллектива «Первый причал», гусляра Сергея Старостина из Москвы, арт-квартета Тима Дорофеева из Архангельска и московского трубача Вадима Эйленкрига & «Eilenkrig Crew».