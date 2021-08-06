Ярославцы могут записаться на прививку от COVID-19 в Telegram и на Геопротале региона

Записаться на вакцинацию от коронавируса ярославцы теперь могут еще двумя способами Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Записаться на вакцинацию от коронавируса ярославцы теперь могут еще двумя способами: при помощи Геопортала региона и чат-бота в Telegram.

– В чат-боте @vac76_bot и на Геопортале можно проверить наличие свободных явок в стационарных пунктах вакцинации на ближайшие 30 дней, выбрать удобное время и место и записаться на прививку или в лист ожидания при помощи портала госуслуг, – рассказал директор департамента информатизации и связи Алексей Филиппов.

Доступные записи на Геопортале обозначены зеленым цветом, занятые – красным. Данные по количеству свободных мест обновляются каждые полчаса.

Также на сервисах можно узнать адреса мобильных пунктов вакцинации и время их работы.

Адрес чат-бота @vac76_bot – https://t.me/vac76_bot, Геопортала Ярославской области – https://gis76.ru/map?layers=3108.