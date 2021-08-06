В Ярославской области нашли тело одного из пропавших рыбаков

Сейчас идут поиски второго рыбака – 55-летнего Николая Еремина. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" ВКонтакте

В Ярославской области нашли тело одного из рыбаков, пропавших в Рыбинском водохранилище. Погиб 68-летний Павел Пискарев, в ориентировке уточняли, что он мог нуждаться в медицинской помощи.

Друзья-рыбаки вышли в акваторию водохранилища в районе деревни Прозорово 31 июля. В середине субботы мотор у лодки заглох, одному из мужчин удалось дозвониться до сотрудников МЧС, но потом связь с рыбаками прервалась. На поиски рыбинцев вышли и спасатели, и волонтеры.

Сейчас ищут второго рыбака – 55-летнего Николая Еремина.