Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2021 12:29

В Ярославской области нашли тело одного из пропавших рыбаков

Поиски второго мужчины продолжаются
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас идут поиски второго рыбака – 55-летнего Николая Еремина. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" ВКонтакте

Сейчас идут поиски второго рыбака – 55-летнего Николая Еремина. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" ВКонтакте

В Ярославской области нашли тело одного из рыбаков, пропавших в Рыбинском водохранилище. Погиб 68-летний Павел Пискарев, в ориентировке уточняли, что он мог нуждаться в медицинской помощи.

Друзья-рыбаки вышли в акваторию водохранилища в районе деревни Прозорово 31 июля. В середине субботы мотор у лодки заглох, одному из мужчин удалось дозвониться до сотрудников МЧС, но потом связь с рыбаками прервалась. На поиски рыбинцев вышли и спасатели, и волонтеры.

Сейчас ищут второго рыбака – 55-летнего Николая Еремина.