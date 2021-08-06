Когда накипело: в Ярославской области жители поселка нецензурно предупредили водителей о разбитой дороге

В ход пошла нецензурная лексика. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

Жители поселка Балобанов, который находится рядом с Рыбинском, устали терпеть и интеллигентно просить местные власти привести разбитую дорогу в нормальное состояние. В ход пошла нецензурная лексика. Такой плакат появился на въезде в поселок.

- Когда накипело! Дорога в Балобаново, проехать фактически невозможно, - пишет автор поста в группе «Подслушано в Рыбинске» ВКонтакте.

По словам местных жителей, дорогу не ремонтировали уже много лет. А обращений и просьб привести ее в порядок за эти годы было немало. Возможно, таким эпатажным способом балобановцы хотят привлечь к себе внимание.

- Дорога ужаснейшая. Ремонта, даже ямочного, не было уже лет 20. Собирались и подписи на ремонт дороги местными жителями, и писались заявления, реакции нет. Ни дорог у нас, ни освещения. На весь поселок два фонаря, - пишет в комментариях Елена Панфилова.

- Самая плохая дорога на весь Рыбинск, - утверждает Ольга Горбачева.