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Общество6 августа 2021 11:31

Гроза и сильный ветер: МЧС вновь опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

Непогода ожидается сегодня
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ожидается гроза, при грозе – усиление юго-восточного ветра

В Ярославской области ожидается гроза, при грозе – усиление юго-восточного ветра

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 6 августа, в Ярославской области ожидается гроза, при грозе – усиление юго-восточного ветра порывами до 18 метров в секунду.

По шкале Бофорта такой ветер считается «очень крепким». Он может снести слабоукрепленные конструкции, вывески, крыши и рекламные щиты, не говоря уже о сломанных ветках и оборванных линиях связи и ЛЭП. Все это создает опасность и для людей, и для автомобилей.

- В отдельных районах региона непогода сохранится в дневное и вечернее время, - предупредили в ГУ МСЧ по Ярославской области.