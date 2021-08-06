Гроза и сильный ветер: МЧС вновь опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

В Ярославской области ожидается гроза, при грозе – усиление юго-восточного ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 6 августа, в Ярославской области ожидается гроза, при грозе – усиление юго-восточного ветра порывами до 18 метров в секунду.

По шкале Бофорта такой ветер считается «очень крепким». Он может снести слабоукрепленные конструкции, вывески, крыши и рекламные щиты, не говоря уже о сломанных ветках и оборванных линиях связи и ЛЭП. Все это создает опасность и для людей, и для автомобилей.

- В отдельных районах региона непогода сохранится в дневное и вечернее время, - предупредили в ГУ МСЧ по Ярославской области.