В Ярославской области возбуждено уголовное дело по поводу ремонта дороги «Карабиха-Введенье» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственным комитетом России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с некачественным ремонтом дороги от деревни Шепелево. Установлено, что в сентябре прошлого года на участке дороги «Карабиха-Введенье» закончился ремонт. Между заказчиком и подрядчиком был подписан акт приемки этого объекта. Однако в мае 2021 года почти семикилометровый обновленный участок начал рушиться.

- Были выявлены многочисленные дефекты на данном участке в виде ухабов, мелких ям и продавливания грунта. Это свидетельствует о том, что ремонт был выполнен ненадлежащим образом, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В рамках уголовного дела следователями будут подробно изучены обстоятельства и причины произошедшего, и будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц.