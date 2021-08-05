Ярославский пловец Кирилл Абросимов обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде

Спортсмен занял девятнадцатое место. ФОТО: страница Кирилла Абросимова ВКонтакте

Сегодня ночью, 5 августа, ярославский пловец Кирилл Абросимов выступил на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен занял девятнадцатое место в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. В соцсетях Кирилл обратился к болельщикам и прокомментировал свое выступление.

- Спасибо всем, кто смотрел трансляцию и болел за меня, всем, кто верил в меня и писал слова поддержки! Мне искренне жаль, что я не смог сегодня порадовать вас достойным результатом. Девятнадцатое место, это точно не то, на что я был готов и на что рассчитывал. Это спорт, здесь есть взлеты и падения, а падать порой бывает очень больно и тяжело подниматься, - поделился Кирилл. - Олимпийские Игры в Токио останутся в моей памяти, как лучшие соревнования на которых я был, соревнования где я получил огромный опыт и удовольствие, начиная с изнурительной, трудной, но интересной подготовки после отбора, до атмосферы главного спортивного праздника в Олимпийской деревне, куда приехали сильнейшие атлеты разных видов спорта со всего мира.