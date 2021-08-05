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Общество5 августа 2021 17:40

В Ярославской области ожидается гроза и порывистый ветер

Региональное МЧС предупредило об ухудшении погоды
Анастасия Голубева
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В Ярославской области ожидается гроза и порывистый ветер

В Ярославской области ожидается гроза и порывистый ветер

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области, по данным МЧС, с 18 часов вечера 5 августа до 18 часов вечера 6 августа ожидаются дождь, в отдельных районах гроза, а также порывы ветра до 15 м/c.

- Возможны повреждения или обрывы линий электропередач и линий связи, обрушения слабоукрепленных ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, нарушением в системе ЖКХ. Помимо этого, допускаются случаи травматизма среди населения, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.