В Ярославской области ожидается гроза и порывистый ветер Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области, по данным МЧС, с 18 часов вечера 5 августа до 18 часов вечера 6 августа ожидаются дождь, в отдельных районах гроза, а также порывы ветра до 15 м/c.

- Возможны повреждения или обрывы линий электропередач и линий связи, обрушения слабоукрепленных ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, нарушением в системе ЖКХ. Помимо этого, допускаются случаи травматизма среди населения, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.