«Не удивлен»: мэр Ярославля высказался по поводу написанного на него заявления в полицию

Мэр Ярославля высказался по поводу написанного на него заявления в полицию Фото: Мэрия Ярославля

Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова написала заявление в полицию с просьбой провести проверку из-за несоблюдения мэром города масочного режима в общественном месте. Накануне, 4 августа, Владимир Волков проверял, как работает общественный транспорт и находился в автобусе без маски.

В своем Telegram-канале градоначальник пояснил, почему проигнорировал средство индивидуальной защиты органов дыхания.

- Почти все время я был в маске, но в автобусе из-за этого мы с пассажирами банально не слышали друг друга. Понять это человеку, который никогда не вел в полном автобусе диалог, трудно. У нас не все депутаты муниципалитета имеют такой опыт. Все остальное время я соблюдал карантинные ограничения. Знаю, что депутат муниципалитета Бобрякова написала на меня заявление в полицию. Не удивлен. К сожалению, у нас в муниципалитете есть депутаты, для которых самопиар и сиюминутные политические очки важнее и самого города, и его жителей. Они в муниципалитет за этим и пришли. Можно быть в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к людям и их интересам. Слава богу, в муниципалитете тех, кто нацелен на созидательный труд в интересах Ярославля подавляющее большинство, - написал Владимир Волков.