В Тутаеве открылась фабрика по производству мороженого Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 5 августа, в Тутаеве открылось фабрика по производству мороженого. На строительство и оборудование, закупленное в Австрии, Чехии, Германии, Японии и России, ушло около 2,2 миллиарда рублей.

- Сейчас предприятие готово выпускать до 3 тысяч тонн продукции в месяц, создано порядка 500 новых рабочих мест. В дальнейшем объемы производства нарастят до семи тысяч тонн, и штаты будут увеличены вдвое. Планируем, что при выходе на полную мощность, который запланирован на первый квартал 2022 года, предприятие станет крупнейшим в России, - сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

В правительстве области рассказали, что кроме производственных цехов на фабрике будет работать медийно-развлекательный комплекс «Музей отечественного мороженого», посвященный истории, технологиям и перспективам отрасли. Посетители смогут увидеть процесс создания сладкого лакомства.