В Рыбинске после проверки сняли с рейсов 43 неисправных автобуса

4 августа в городе прошел рейд ГИБДД Фото: Администрация Рыбинска

Вчера, 4 августа, в Рыбинске прошла проверка автобусов, которые ездят по городским и пригородным маршрутам. Два автобуса во время рейда были сняты и отправлены на стоянку. Еще двадцать сотрудники ГИБДД остановили и проверили.

- При проверке двух автобусов, следующих по пригородным маршрутам, было установлено, что оба транспортных средства выпущены на линию с неисправным тахографом – устройством, предназначенным для контроля за режимом труда и отдыха водителя. Водители этих автобусов были привлечены к административной ответственности, им выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Должностные лица предприятий, выпустившие автобусы на линию, также привлечены к административной ответственности. Им выписан штраф в размере семи тысяч рублей, - прокомментировал старший инспектора ГИБДД Рыбинска Денис Фиялковский.

В администрации Рыбинска сообщили, что всего за текущий год сотрудники ГИБДД в Рыбинске провели уже 70 целевых мероприятий по контролю за перевозками пассажиров. При проверках было выявлено 43 автобуса с техническими неисправностями, самая частая из которых – сильная изношенность покрышек. К административной ответственности было привлечено 45 должностных лиц.