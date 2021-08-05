Ярославцы могут направить заявки на догазификацию через Интернет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ярославской области заявки на догазификацию можно подать в режиме онлайн. Специально для этого создан портал единого оператора газификации. Пока что он доступен только со стационарного компьютера, но с 1 сентября будет работать и мобильная версия.

Через портал можно не только отправить предварительную заявку на догазификацию, но и отследить ее статус, узнать список нужных документов. Также на ресурсе есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать примерную стоимость подключения к газу. Также там можно выбрать комплект газового оборудования и найти ответы на актуальные вопросы.

Инвентаризация показала, что в Ярославской области под программу догазификации попадают более 23 тысяч домовладений.