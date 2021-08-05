В Ярославле фонтан на площади Юности оказался опасен для детей

В Ярославле 5-летний мальчик порезал руку у фонтана. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Жители Вологды в июне посетили Ярославль. Но, к сожалению, впечатления от отдыха были омрачены несчастным случаем – их пятилетний ребенок серьезно поранился в фонтане города на площадке перед Театром юного зрителя (площадь Юности, ул.Свободы, 23). На улице стола жара и у фонтана веселилось множество детей. И малыш, пока бегал с другой ребятней, упал и сильно распорол о решетку руку. Родителям пришлось везти ребенка в травмпункт, где ему наложили швы.

В травмпункте также отметили, что это уже не первый ребенок с фонтана! Как оказалось, причина травм в том, что края решеток фонтана обрезаны небрежно и имеют острые края и зазубрины.

- У фонтана не предусмотрено ограждение, соответственно, по технике безопасности там не должно быть острых спилов на углах, как это можно было пропустить? Тот, кто принимал данный объект, по-видимому, меньше всего думал о детях. И если уже многие дети пострадали, значит необходимо устранить бракованные детали решетки. Лето еще не закончилось, дети все равно будут бегать под этими фонтанчиками. На мой взгляд, в таком виде фонтан реально представляет опасность для детей, поэтому я намерен направить обращение в администрацию Ярославля для устранения данной опасности. Надеюсь, что больше никто не получит травм, – прокомментировал данное происшествие общественник и директор СРО Ассоциация проектных организаций «ПроектСтройСтандарт» Александр Добычин.