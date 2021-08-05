Рыбинец украл детскую коляску, чтобы перевозить в ней металл Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница дома по улице Ворошилова в Рыбинске обратилась в полицию с заявлением о краже коляски. Коляска стояла на лестничной площадке и, как оказалось, привлекла внимание гостя соседа.

Злоумышленника нашли оперативно: 43-летний мужчина ранее уже был судим. Он не стал опираться, признался в краже коляски и пояснил, что она ему понадобилась для перевозки металла. К радости настоящих хозяев, использовать детскую коляску для транспортировки грузов рыбинец не успел. Похищенное стоимостью 4,5 тысячи рублей изъято и возвращено матери ребенка.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция предупреждает: не приобретайте по низкой цене какое-либо имущество, велика вероятность того, что оно могло быть похищено и реализовывается после совершения преступления, - предупредили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.