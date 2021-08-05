Болельщиков бесплатно пустят на матч ярославского «Шинника» с московским «Динамо». ФОТО: ФК "Шинник"

7 августа на стадионе «Шинник» ярославская футбольная команда сыграет с московским «Динамо». Это будет второй домашний матч ярославцев в сезоне 2021/2022 и вход на него вновь решили сделать бесплатным для болельщиков.

- В день проведения матча на стадионе «Шинник» для комфортного пребывания зрителей вновь будут организованы мобильные точки питания, а также запланировано проведение предматчевых развлекательных мероприятий. Время начала программы «Match day» в 16:30, - сообщает клуб «Шинник» на своей официальной странице ВКонтакте.

Игра начнется в 18:00. По требованию Роспотребнадзора, заполняемость стадиона – 50%. Рассадка зрителей будет происходить с соблюдением социальной дистанции, то есть, через ряд и через каждые два места. На стадион допускаются болельщики в масках и перчатках, снимать их нельзя.