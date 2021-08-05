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Общество5 августа 2021 12:01

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

Он действует с 3 августа
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 3 августа по указу губернатора региона ввели особый противопожарный режим. На протяжении 21 дня запрещено посещать лес, разводить костры, сжигать твердый бытовой мусор, выжигать траву и проводить другие пожароопасные работы.

Особый противопожарный режим вводится в связи с устойчивой жаркой погодой. В этом году он устанавливается уже в четвертый раз. За весну и лето леса в Ярославской области горели восемь раз: в четырех случаях возгорания произошли в местах, где проводились торфозаготовки, в четырех имел место человеческий фактор.

Нарушителям противопожарного режима грозит наказание: гражданам – до 5 тысяч рублей, должностным лицам – до 40 тысяч, юридическим – до 500 тысяч рублей.