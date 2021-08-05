Депутат муниципалитета Ярославля написала на мэра города заявление в полицию

Владимир Волков находился в общественном месте без медицинской маски Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 4 августа, мэр Ярославля Владимир Волков оценил работу общественного транспорта в час-пик. Вместе с рабочей группой он проехал на автобусе №42, но забыл про медицинскую маску. И реакция не заставила себя долго ждать.

Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова уже написала заявление в полицию.

- Написала заявление в ОМВД РФ по Фрунзенскому району о проведении проверки по факту нахождения должностного лица, мэра Ярославля Волкова Владимира Михайловича, 4 августа в салоне автобуса №42 без средств индивидуальной защиты. Я считаю, что уж если исполнительная власть вводит требования, ограничения, запреты и правила, то они должны первые их соблюдать и показывать пример своим гражданам, - написала Наталия Бобрякова на своей странице ВКонтакте.

По словам депутата, она не раз видела, как сотрудники полиции останавливали общественный транспорт и составляли протоколы на водителей и пассажиров. При этом на мэра Ярославля, который на всех фото без маски, не составлено ни одной бумаги.

- Вот теперь, надеюсь, Владимир Михайлович на собственном примере будет показывать людям важность ношения маски в общественных местах. А закон будет равный, как для простых работяг - водителей, кондукторов, продавцов и т.д. - так и для мэра города Ярославля, - говорит Наталия Бобрякова.