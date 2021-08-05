В Ярославле начали асфальтировать Волжскую набережную Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Волжской набережной начали укладывать асфальт. Подрядчик, который до этого выбивался из графика, вернулся в установленные сроки.

- Надеемся, что в течение двух-трех дней основные работы по асфальтировке будут завершены, - сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.

Ремонт участка от улицы Победы до Красного съезда идет в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Нужно отремонтировать порядка 800 метров. Уже приведены в порядок тротуары, горловины колодцев, поставлен бортовой камень. Осталось доделать асфальт, поставить дорожные знаки и нанести разметку.

- У дороги булыжно-мостовое основание. Из-за этого возникли сложности и с проектированием, и с самим ремонтом. Где-то пришлось занижать дождеприемники, где-то добавлять дополнительные колодцы. Это позволит максимально отвести воду с проезжей части, - сказал директор подрядной организации Илья Горохов.