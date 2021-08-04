Ростовский кремль объяснил ситуацию с отменой «Ростовского действа»

Музей-заповедник «Ростовский кремль» отменил все мероприятия, запланированные на август. ФОТО: сайт Музея-заповедника "Ростовский кремль"

Музей-заповедник «Ростовский кремль» отменил все мероприятия, запланированные на август. Причина – рост заболеваемости по COVID-19 и рекомендации Роспотребнадзора.

Отменены два крупных мероприятия: «Медовый Спас в Ростовском кремле», который должен был пройти 14 августа, и фестиваль «Ростовское действо». В рамках этого фестиваля 7 августа был запланирован показ постановки «Сказание о невидимом граде Китеже» в исполнении музыкального театра «Новая опера». По словам дирижера «Новой оперы», официально об отмене выступления его никто не уведомил.

- Соглашение о расторжении договора было подписано 18 июня текущего года: со стороны ГБУКМТ «Новая Опера имени Е.В.Колобова» - заместителем директора А.Т. Иксановой, со стороны ФГБУК «Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей заповедник «Ростовский кремль» - и.о. директора А.В.Хруновым. В соответствии с этим соглашением стороны считают договор расторгнутым с момента подписания соглашения, - пояснили в Ростовском кремле.