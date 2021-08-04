В Ярославле мужчина провалился в открытый колодец

Сегодня, 4 августа, в Ярославле мужчина провалился в открытый люк. Инцидент произошел около 11 часов утра недалеко от больницы №9.

- Вытащили его до приезда спасателей благодаря людям, которые не смогли пройти мимо, - пишет очевидец в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Другой очевидец, Роман Богословский, рассказал подробности этого инцидента.

- Заметил я, метров за 100 увидел, как человек ушел под землю. Ему реально повезло, так как воды было по пояс и металлический уголок торчал. Держался он за провода и потерялся, не понимал, где находится. Спасибо замечательным людям, которые не прошли мимо и помогли человеку, - сказал Роман.

По словам местных жителей, люки в этом месте уносят довольно часто, возможно, для того, чтобы сдать в металлолом. Да и на других улицах встречаются открытые колодцы.

- Возле Бабича, 2 полгода нет люка. Шину какую-то положили и фанерой прикрыли. Про дорогу возле «Бристоля» на Строителей вообще молчу. Вместо люка ветку воткнули и норм, - рассказывает Вадим Черных.