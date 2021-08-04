В Ярославской области на Рыбинском водохранилище пропали два рыбака

Рыбаки пропали 31 июля. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Вконтакте

С 31 июля в Брейтовском районе идут поиски двух мужчин: 68-летнего Павла Пискарева и 55-летнего Николая Еремина.

Мужчины пропали в районе деревни Прозорово. В минувшую субботу на моторной лодке они вышли на рыбалку в Рыбинское водохранилище. Через какое-то время связь с мужчинами пропала. На данный момент не найдены ни рыбаки, ни их лодка. На берегу водохранилища работают спасатели и волонтеры. Известно, что одному мужчине в любой момент может понадобиться медицинская помощь.

Павел Пискарев: 63 года, плотного телосложения, волосы седые, глава голубые; был одет в серый комбинезон, рубашку хаки.

Николай Еремин: 55 лет, худощавый; был одет в костюм хаки, синюю футболку.