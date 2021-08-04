Четверть жителей Ярославской области ходят на работу во время болезни Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сервис по поиску работы hh.ru провел опрос среди жителей Ярославской области и выяснил, что четверть из них ходили на работу, несмотря на болезнь и недомогание.

Итак:

- 25% опрошенных ходили на работу, будучи больными,

- 16% во время официального больничного работали из дома,

- 59% респондентов никогда не занимались рабочими вопросами во время официального больничного.

Как оказалось, чаще всего несмотря на температуру, насморк и прочие простудные симптомы, работали на больничном менеджеры, маркетологи, PR-специалисты и бухгалтеры.

- При этом 74% респондентов уверены, что они заботятся о своем здоровье. Обратной точки зрения придерживаются только 22% опрошенных, остальные затруднились ответить. Активнее всех своим здоровьем занимаются представители транспортно-логистической сферы, и наоборот, реже остальных за своим здоровьем следят медики и фармацевты, - говорит менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании Мария Токарева.