Игорь Шарошихин: в основе безопасности труда - дисциплина

Фото филиала « Россети Центр Ярэнерго»

В филиале «Россети Центр Ярэнерго» состоялась прямая линия по вопросам охраны труда при участии и.о. заместителя генерального директора – директора филиала Игоря Шарошихина и руководителей прямого подчинения директору. Совместная прямая линия прошла в формате совещания с подключением сотрудников по конференц-связи.

Обсуждались наиболее актуальные проблемы в области безопасности труда: особенности ведения работ в электроустановках, обеспечение термостойкой спецодеждой и спецобувью, условия организации работы в сменах, внедрение программы «нулевого» травматизма, административная ответственность и последствия нарушений требований охраны труда.

Так, во время прямой линии один из сотрудников поинтересовался, как огораживать рабочее место при работе с электрооборудованием в зависимости от наличия рядом открытых токоведущих частей. Было обращено внимание на то, что нужны письменные разъяснения по порядку выгораживания рабочих мест при работе в открытых и закрытых распределительных устройствах.

- Такие прямые линии нужны, чтобы получать обратную связь от работников и видеть, что происходит на уровне производственных подразделений и мастеров участков. Особенное внимание мы обращаем на соблюдение норм охраны труда. Игнорирование правил, связанных с проведением работ, может привести к несчастному случаю. Трудовая дисциплина – то, что лежит в основе безопасности жизни и здоровья персонала, – отметил Игорь Шарошихин.