В Ярославской области вновь отменили фестиваль «Ростовское действо». ФОТО: deystvo.rostmuseum.ru

Фестиваль средневековой культуры «Ростовское действо», который несколько лет подряд проходил в Ростове Великом Ярославской области, вновь отменен. И вряд ли причины в пандемии по коронавирусу. Как сообщил информационному агентству REGNUM дирижер московского театра «Новая опера» Дмитрий Волосников, администрация музея, где обычно проходит фестиваль, не идет на контакт с музыкантами. А согласно контракту, 7 августа «Новая опера» должна была выступать в стенах Ростовского кремля со спектаклем «Золушка».

По словам Дмитрия Волосникова, от администрации ростовского музея не было «ни одного объяснения, письма, звонка, то есть ничего».

- Я в последнее время стал получать очень много писем из Ярославля, Ростова, Москвы от зрителей, владельцев гостиниц, турфирм, которые обычно привозят зрителей на фестиваль. Они обращались за объяснением в «Ростовский кремль», и там их всех к нам отправляют, мол опера не хочет с нами работать, они во всем сами виноваты. Причина как раз не в нас, а в «Ростовском кремле», - пояснил дирижер REGNUM.

Кроме того, в Ростовском кремле в начале лета должен был пройти спектакль в честь открытия Конюшенного двора, но он так и не состоялся.

В апреле этого года Наталья Каровская, которая возглавляла Ростовский кремль с 2010 года, написала заявление по собственному желанию. В июне новым директором стал Александр Филяев, который до этого руководил департаментом охраны объектов культурного наследия региона.