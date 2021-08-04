Мэр Ярославля проехал на автобусе в час-пик Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 4 августа, мэр Ярославля Владимир Волков вновь проехал на городском автобусе. Прислушавшись к критике после прошлой поездки, которая состоялась около полудня, когда час-пик миновал, градоначальник отправился в рейд в 8 утра.

- В час-пик с 8 утра работали на самых проблемных и загруженных городских маршрутах. Вместе с руководством компании-перевозчика проехал по проспекту Фрунзе от остановки «Улица Чернопрудная» до Московского вокзала на 42-м маршруте. В автобусе пришлось вместе с пассажирами стоять довольно плотно, но давки не было, - написал Владимир Волков в своем Telegram-канале.

И добавил, что выбрал он самый заполненный автобус, в остальных было просторнее. Тем не менее, Владимир Волков решил, что вместительность транспорта все же нужно повышать, так как «нельзя ориентироваться на крайнюю загруженность и считать ее приемлемым вариантом».

- Выводы такие: как только перевозчики выпустят 100% транспорта на маршруты и будут строго соблюдать интервалы движения, острота проблемы существенно снизится. На других маршрутах наблюдается и переполненность автобусов, и нарушение графика движения. Причем проблемы с вместимостью наблюдались даже там, где количество транспорта осталось неизменным. На таких маршрутах необходимо увеличивать количество транспорта и сокращать интервалы движения, - подвел итог своей поездки мэр Ярославля.