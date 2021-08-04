«Транснефть – Балтика» повысила надежность и безопасность производственных объектов

ФОТО: пресс-служба ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» завершило ремонтные работы на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) Ярославской и Новгородской областей.

С целью восстановления эксплуатационного ресурса на ЛПДС «Ярославль» был выполнен средний ремонт 15 задвижек с проведением неразрушающего контроля и заменой составных частей. По окончании ремонта прошли испытания и настройка работы оборудования.

На ЛПДС «Правдино» состоялись гидравлические испытания подводящих, напорных трубопроводов, линии сброса и дренажа. Цель – оценка прочностных характеристик технологических трубопроводов. Для проверки на прочность и герметичность трубопроводы были заполнены водой с постепенным подъемом давления до испытательных показателей. Гидравлические испытания признаны успешными.

Кроме того, на ЛПДС «Песь» для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования выполнена замена обратного клапана.

Мероприятия направлены на повышение надежности и безопасности производственных объектов ООО «Транснефть – Балтика».

Работы проводились в рамках программы ремонтно-эксплуатационных нужд в период плановой остановки магистрального нефтепровода (МН) Ухта - Ярославль и планового снижения режима перекачки нефти по МН Ярославль - Кириши-1. В мероприятиях участвовали в общей сложности 150 человек, было задействовано свыше 50 единиц техники и транспортных средств.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена, нефтепроводы работают в штатном режиме.