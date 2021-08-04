Кредит доверия: ярославну обвиняют в мошенничестве на 54 миллиона рублей

35-летняя женщина брала деньги у друзей на развитие несуществующего бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – ее друзья и знакомые, поверив обещаниям, за два года лишились 54 миллионов рублей.

По версии следствия, в кругу друзей и знакомых злоумышленница позиционировала себя как успешного предпринимателя, владелицу нескольких магазинов алкоголя. На развитие своего бизнеса ярославна просила крупные суммы, которые обещала вернуть с процентами, гораздо превышающими стандартные банковские. Женщина обещала ежемесячно выплачивать от 4 до 30% и первое время действительно так и делала, но лишь для того, чтобы еще больше втереться в доверие. Впоследствии ей стали давать в долг более крупные суммы.

- После обвиняемая стала всячески оттягивать срок возвращения денег под различными предлогами, но обещала расплатиться в ближайшее время. Чтобы не было сомнений в ее добропорядочности, злоумышленница оформляла и переоформляла расписки и договоры займа. От действий обвиняемой пострадали 8 человек, они лишились от 180 тысяч рублей до 22 миллионов рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Общий ущерб составил 54 миллиона 422 тысячи рублей. Дело направлено в суд.