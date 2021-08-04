Ремонт проспекта Машиностроителей в Ярославле закончат к 20 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На общегородском совещании в мэрии Ярославля назвали сроки окончания ремонта проспекта Машиностроителей. Во всяком случае, городские власти очень надеются, что к этой дате подрядчик все же справится с объектом.

На данный момент проспект готов только на 52%. Хотя по контракту подрядчик должен был закончить ремонт еще в конце июля.

- Сейчас ведутся работы по демонтажу бортового камня, укладке нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, замене люков, ремонту тротуаров и установке ограждения. Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 20 августа, - сказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев.

И выразил надежду, что подрядчик к этому сроку все успеет сделать.