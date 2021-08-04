В Ярославле на улице Розы Люксембург ремонт выполнен наполовину Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ремонт на улицы Розы Люксембург продолжается. Вчера, 4 августа, рабочие приступили к укладке нового асфальта. Участок от улицы Чкалова до улицы Автозаводская – это примерно 500 метров, которые сейчас приводят в порядок.

- На объекте выполнено 45% работ, полностью завершен монтаж бортового камня, а также заменены инженерные коммуникации под дорожным основанием. Подрядная организация работает с небольшим опережением графика, — рассказал специалист отдела капитального ремонта автомобильных дорог мэрии города Дмитрий Нефедов.

Помимо этого, на улице Розы Люксембург планируют установить недостающие дорожные знаки и ограждения, нанести разметку специальными пластичными материалами.