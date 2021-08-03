Разбил шампанское об голову: житель Рыбинска признан виновным в грабеже Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

31-летний уроженец Архангельской области, который постоянно живет в Рыбинске, обвиняется в покушении на грабеж. В суде установлено, что в декабре прошлого года мужчина в нетрезвом состоянии прогуливался по поселку Ермаково Рыбинского района. К своему несчастью, навстречу ему шел случайный прохожий, у которого обвиняемый вырвал пакет с продуктами и пытался убежать. Однако потерпевший догнал злоумышленника, но за это несколько раз получил от пьяного грабителя бутылкой шампанского по голове.

- В результате противоправных действий здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Суд признал мужчину виновным в совершении деяния и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Приговор в законную силу не вступил.