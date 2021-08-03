В Ярославле с 6 августа перекроют Добрынинский мост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 6 августа на две недели вновь перекрывают Добрынинский мост, и для общественного транспорта тоже. Изменения ориентировочно продлятся до 22 августа. На полное открытие моста ярославцы могут рассчитывать осенью.

В мэрии рассказали, как будут ездить автобусы в следующие две недели с 6 августа:

- автобус № 8 «ТРК «Ярославский Вернисаж» - 15 МКР» будет ездить на участке от остановки «Улица Жукова» до остановки «Улица Промышленная» по улицам Угличской, Добрынина, Чкалова, проспекту Толбухина, проспекту Октября, улице Промышленной, Промышленному шоссе, с остановками «Улица Жукова», «Улица Белинского», «Улица Чехова», «Институт», «Областная онкологическая больница», «ЯМЗ» - в прямом направлении; в обратном направлении - от остановки «Улица Промышленная» до остановки «Улица Чкалова» по Промышленному шоссе, улице Промышленной, проспекту Октября, улицам Чкалова, Добрынина, с остановками «ЯМЗ», «Областная онкологическая больница», «Институт», «Улица Чехова», «Улица Белинского», «Улица Жукова».

- автобус № 62 «15 МКР – улица 1-я Технологическая» будет ездить на участке от остановки «Улица Добрынина» до остановки «МКР «Промышленный»» по улице Чкалова, проспекту Толбухина, проспекту Октября, улице Промышленной, с остановками «Улица Жукова», «Улица Белинского», «Улица Чехова», «Институт», «Областная онкологическая больница», «ЯМЗ» - в прямом направлении; в обратном направлении – от остановки «МКР «Промышленный»» до остановки «Добрынина» по улице Промышленной, Промышленному шоссе, улице Промышленной, проспекту Октября, улице Чкалова, с остановками «Улица Промышленная», «ЯМЗ», «Областная онкологическая больница», «Институт», «Улица Чехова», «Улица Белинского», «Улица Жукова».

- автобус № 58 «Нижний поселок – Фабрика «Красный Перевал» будет ездить на участке от остановки «Улица Жукова» до остановки «Улица Промышленная» по улице Чкалова, Республиканскому проезду, проспекту Октября, улице Промышленной, Промышленному шоссе, с остановками «Улица Добрынина», «Улица Юности», «Улица Автозаводская», «ЯМЗ» - в прямом направлении; в обратном направлении - от остановки «Улица Промышленная» до остановки «Улица Жукова» по Промышленному шоссе, улице Промышленной, проспекту Октября, улице Чехова, Республиканскому проезду, улицам Угличской, Чкалова, с остановками «ЯМЗ», «Улица Юности», «Улица Добрынина»

- автобус № 71 «5 МКР – Холодмаш» будет ездить на участке от остановки «Улица Добрынина» до остановки «МКР «Промышленный»» по улице Чкалова, проспекту Толбухина, проспекту Октября, улице Промышленной, с остановками «Улица Жукова», «Улица Белинского», «Улица Чехова», «Институт», «Областная онкологическая больница», «ЯМЗ» - в прямом направлении; в обратном направлении - от остановки «МКР «Промышленный»» до остановки «Добрынина» по улице Промышленной, Промышленному шоссе, проспекту Октября, улице Чкалова, с остановками «Улица Промышленная», «ЯМЗ», «Областная онкологическая больница», «Институт», «Улица Чехова», «Улица Белинского», «Улица Жукова».