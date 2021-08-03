Рыбинску на ремонт дорог правительство РФ выделило 400 миллионов рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Правительство России выделило 400 миллионов рублей на ремонт дорог в Рыбинске.

- Список дорог определен. Начинаем процедуру торгов. Понимаю, что хочется сделать все и сразу, но в приоритете, как и во все предыдущие годы, главные транспортные пути, дорожный «каркас» города, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Какие конкретно дороги собираются ремонтировать на выделенные деньги:

- улица Моторостроителей

- улица Черкасова

- проспект 50 лет Октября

- улица Фестивальная

- улица Карякинская

- 1-я Катерская улица

- участок дороги Дамба-Гэс

- дорога в районе деревни Вараксино

- тротуар под мостом на стыке улиц Плеханова – Гоголя - Железнодорожная

- перекресток улиц Переборский тракт – Гражданская – Глебовская

- строительство улицы Волочаевской от улицы Невского до Окружной