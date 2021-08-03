Рыбинску на ремонт дорог правительство РФ выделило 400 миллионов рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте
Правительство России выделило 400 миллионов рублей на ремонт дорог в Рыбинске.
- Список дорог определен. Начинаем процедуру торгов. Понимаю, что хочется сделать все и сразу, но в приоритете, как и во все предыдущие годы, главные транспортные пути, дорожный «каркас» города, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.
Какие конкретно дороги собираются ремонтировать на выделенные деньги:
- улица Моторостроителей
- улица Черкасова
- проспект 50 лет Октября
- улица Фестивальная
- улица Карякинская
- 1-я Катерская улица
- участок дороги Дамба-Гэс
- дорога в районе деревни Вараксино
- тротуар под мостом на стыке улиц Плеханова – Гоголя - Железнодорожная
- перекресток улиц Переборский тракт – Гражданская – Глебовская
- строительство улицы Волочаевской от улицы Невского до Окружной