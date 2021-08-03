Суд взыскал с организатора несанкционированного митинга в Ярославле почти полмиллиона рублей

В Ярославле суд взыскал с организатора несанкционированного митинга почти полмиллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 3 августа, Тутаевский городской суд удовлетворил иск к одному из организаторов несанкционированного митинга, который прошел 31 января, Александру Смирнову. Судом с него взыскано две суммы.

- С Александра Смирнова в пользу ФКУ "Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Ярославской области" взыскано 60 942 рубля 48 копейки в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Помимо 60 тысяч рублей, по решению суда Александр Смирнов должен выплатить еще почти 390 тысяч рублей.

- С Александра Смирнова в пользу УМВД России по Ярославской области взыскано 387 868 рублей 22 копейки в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка, - сообщили в пресс-службу областного суда.

Решение в законную силу не вступило.

Напомним, что с Елены Лекиашвили, организатора несанкционированного митинга, который прошел 23 января, взыскали 296 тысяч рублей.