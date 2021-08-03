В Ярославле Актерский квартал вошел в число объектов культурного наследия Фото: Правительство Ярославской области

Актерский квартал Ярославля, в который входят дома №№10, 12, 14, 16, 10а, 12а, 14а по улице Чайковского и №№13, 15 - по улице Салтыкова-Щедрина, признан достопримечательностью города.

– Совместно с Общественной палатой области мы приняли решение о необходимости включения всего ансамбля в число объектов культурного наследия. Это позволит сохранить царящую здесь ауру прошлого и уберечь здания от сноса и перестройки. Комплекс будет подлежать охране в соответствии с федеральным законодательством. В дальнейшем планируем проведение государственной историко-культурной экспертизы, - сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Напомним, что еще в июне исторические здания собирались сносить, но местные жители забили тревогу и работы были приостановлены.