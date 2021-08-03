В Ярославской области будут снимать первое в мире литературное тревел-шоу Фото: Антон ПИКУС

Завтра, 4 августа, в Ярославской области начнутся съемки первого в мире литературного тревел-шоу «Who is Russia». Его участниками станут иностранные блогеры-миллионники. Они будут читать русскую классику, знакомиться с нашей культурой, достопримечательностями, природой региона. А после этого расскажут о путешествии на своих каналах и страницах.

В правительстве области рассказали, что в Переславле-Залесском съемки пройдут внутри старинных крепостных стен, у соборов и церквей, а также в столярной мастерской Панихиных, где блогеры на один день станут волонтерами и покрасят окна и стены деревянного дома. Кроме этого, участникам проекта предстоит научиться играть на народных музыкальных инструментах, проехать на сапах по Плещееву озеру, подняться над ним на воздушном шаре, а также изучить русскую классику.

- Мы постарались выбрать самые необычные места в России, которые вообще мало кто видел, - поделилась автор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова. – А благодаря тому, что эти места посещают иностранцы, у которых, скорее всего, были другие ожидания от России, мы рассчитываем увидеть массу эмоций, которые невозможно срежиссировать.