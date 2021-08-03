Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2021 12:10

В Ярославле суд над бывшим заместителем мэра перенесли из-за карантина в СИЗО

Ринат Бадаев обвиняется во взяточничестве
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле суд над бывшим заместителем мэра перенесли из-за карантина в СИЗО. ФОТО: страница Рината Бадаева ВКонтакте

В Ярославле суд над бывшим заместителем мэра перенесли из-за карантина в СИЗО. ФОТО: страница Рината Бадаева ВКонтакте

Сегодня, 3 августа, Красноперекопский районный суд Ярославля отложил заседание по делу Рината Бадаева на 13 августа. Напомним, что бывший заместитель мэра по вопросам градостроительства обвиняется в двух эпизодах получения взятки в крупном размере. Ринат Бадаев был задержан в ночь с 15 на 16 января прошлого года.

- Подсудимый, находящийся по стражей, не был доставлен в суд из-за ограничительных мероприятий (карантина), введенных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции, - сообщили в суде.