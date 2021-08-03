В Ярославле суд над бывшим заместителем мэра перенесли из-за карантина в СИЗО. ФОТО: страница Рината Бадаева ВКонтакте

Сегодня, 3 августа, Красноперекопский районный суд Ярославля отложил заседание по делу Рината Бадаева на 13 августа. Напомним, что бывший заместитель мэра по вопросам градостроительства обвиняется в двух эпизодах получения взятки в крупном размере. Ринат Бадаев был задержан в ночь с 15 на 16 января прошлого года.

- Подсудимый, находящийся по стражей, не был доставлен в суд из-за ограничительных мероприятий (карантина), введенных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции, - сообщили в суде.