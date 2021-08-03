В Ярославле из-за непогоды в некоторых районах повалены деревья

На проспекте Машиностроителей упавшее дерево перегородило половину проезжей части. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле в ночь со 2 на 3 августа город настигла непогода. Обрывистый, шквальный ветер, ливень и гроза. На проспекте Машиностроителей упавшее дерево перегородило половину проезжей части. Помимо этого, оно зацепило провода и повисло на них.

Ярославцы делятся услышанным и увиденным за прошедшую ночь:

- В Тверицах в одном и том же месте два раза громыхнуло, в дерево и в столб. Шаровая молния секунд 15 летала.

- Штормило, конечно, конкретно.

- Суздалка, чего-то страшно, как будто конец света.

- На Нефтестрое сейчас так громыхнуло, что машины заорали.

Помимо проспекта Машиностроителей, деревья падали на проспекте Авиаторов. А на улице Чехова дерево упало прямо на припаркованные автомобили.