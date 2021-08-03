Ярославцы за прошедшие три дня перевели телефонным мошенникам более 5 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Заволжского района Ярославля обратился 60-летний мужчина и рассказал о том, что ему звонили неизвестные. В течение нескольких дней они представлялись сотрудниками банка и сообщали, что на счета потерпевшего пришла заявка на незаконный кредит. Злоумышленники убедили мужчину, что нужно перестраховаться, оформить новые кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Ярославец так и сделал, но в итоге лишился более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- За прошедшие три дня аналогичные заявления в полицию поступили от жителей Дзержинского, Заволжского, Кировского и Красноперекопского районов Ярославля и других районов Ярославской области. Общая сумма ущерба составила около 3 миллионов рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.