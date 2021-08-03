Давка в автобусах: что происходит в общественном транспорте Ярославля
Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
В Ярославле после транспортной реформы горожане очень часто жалуются на общественный транспорт. Мало автобусов, из-за этого нерегулярные рейсы, и как следствие – давка при проезде внутри. О масочном режиме и социальной дистанции также говорить не приходится. Местные жители регулярно публикуют в соцсетях фото и видео своих поездок в общественном транспорте.
После очередного видео, где автобус до отказа был заполнен людьми, бурные обсуждения практические не заканчиваются:
- Битком автобусы до хруста ребер
- Антиковидная давка!
- А на кассах в маске ходим.
- Имела такое «удовольствие» в субботу! Сказать «жуть» - ничего не сказать!
- Радуйтесь, плотность ваших рядов не даст просочиться даже маленькой частичке вируса!