Давка в автобусах: что происходит в общественном транспорте Ярославля Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Ярославле после транспортной реформы горожане очень часто жалуются на общественный транспорт. Мало автобусов, из-за этого нерегулярные рейсы, и как следствие – давка при проезде внутри. О масочном режиме и социальной дистанции также говорить не приходится. Местные жители регулярно публикуют в соцсетях фото и видео своих поездок в общественном транспорте.

После очередного видео, где автобус до отказа был заполнен людьми, бурные обсуждения практические не заканчиваются:

- Битком автобусы до хруста ребер

- Антиковидная давка!

- А на кассах в маске ходим.

- Имела такое «удовольствие» в субботу! Сказать «жуть» - ничего не сказать!

- Радуйтесь, плотность ваших рядов не даст просочиться даже маленькой частичке вируса!