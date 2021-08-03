Приставы помогли сотрудникам завода получить с предприятия компенсацию морального вреда за испорченное здоровье

Чтобы не расставаться с большегрузом и складом завод выплатил сотрудникам 380 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ярославские судебные приставы помогли двум бывшим сотрудникам машиностроительного завода получить компенсацию за вред, причиненный их здоровью. Работники трудились в одном из цехов предприятия, но когда по состоянию здоровья не смогли выполнять свои функции, предприятие расторгло с ними трудовой договор.

Тогда ярославцы обратились в суд с требованием о компенсации и суд, удовлетворив их иски, обязал завод выплатить экс-сотрудникам 380 тысяч рублей.

- Организация-должник требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнила, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с нее исполнительского сбора. Также судебный пристав наложил арест на выявленное имущество неплательщика — большегрузы и складское помещение. Расставаться с имуществом должник не пожелал. В результате вся сумма компенсации морального вреда в размере 380 000 рублей была перечислена пострадавшим в полном объеме, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.