Ярославский судостроительный завод спустил новое судно на воду Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 2 августа, на Ярославском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск нового судна на воду. Дноуглубительный несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М - первый корабль данной модели, созданный на предприятии.

- Судно мы строили в течение года и четырёх месяцев по заказу Министерства обороны. После спуска на воду будем приступать к швартовным испытаниям. Затем доставим на Каспийск для проведения заводских и государственных испытаний. Сдать планируем в октябре 2021 года, - отметил заместитель генерального директора предприятия Игорь Новиньков.

В правительстве области рассказали, что новое судно предназначено для углубления фарватеров, каналов, рейдов и других районов моря, разработки и транспортировки грунтов со дна водоемов по плавучему пультопроводу, а также для намыва дамб. Длина – более 65 метров, ширина – 12 метров, высота – 3,4 метра. Водоизмещение – порядка 900 тонн.