МЧС предупредило ярославцев о грозе, ливне и сильном ветре

Непогода ожидается 2 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гроза, ливни, усиление ветра – такой прогноз опубликовало региональное МЧС со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС.

- В течение суток 2 августа в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза, местами с ливнем, при грозе усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением разного рода конструкций и ветхих крыш, строительных кранов. Не исключены сбои в работе ЖКХ и травмы среди населения.

Синоптики рассказали о погоде в августе.