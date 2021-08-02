Бдительность соседей позволила предотвратить аварийные ситуации на газовых сетях в домах Ярославля

ФОТО: Марина РАУ

С начала мая 2021 года в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ярославле поступило 25 заявок от жителей многоквартирных жилых домов о запахе газа в подъездах. На месте газовики обнаруживали, что причиной запаха являлся открытый кран на газовой плите без горения

огня. Закрыв кран на плите и проветрив помещение, специалисты проводили инструктажи с гражданами о правилах газовой безопасности. В случае непопадания в квартиру с источником утечки газовики приостанавливали подачу газа всего стояка подъезда.

За тот же период 2021 г. в АДС филиала в г. Ярославле поступило 26 звонков о задымлении из квартир. На месте выяснялось, что причин ой задымлений являлась подгоревшая на плите пища.

- Нельзя оставлять без присмотра работающее газовое оборудование. Во время работы газового оборудования необходимо открывать окно или форточку. Правильная его эксплуатация будет являться гарантом вашей безопасности и поможет избежать печальных последствий, – подчеркнул заместитель генерального директора – главного инженера АО «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Болотов.

При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно позвонить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного – 104.

Аварийная служба «Газпром газораспределение Ярославль» работает в штатном круглосуточном режиме. При выезде на объекты специалисты службы соблюдают все требования Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.