В Ярославле после ремонта открыли поликлинику №2 больницы №9 Фото: Правительство Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля свои двери после ремонта открыла поликлиника №2 больницы №9. В обновленном крыле располагаются в основном кабинеты узких специалистов: онколога, офтальмолога, хирурга, невролога, кардиолога и других. Работы в крыле, где принимают терапевты, начнутся в следующем году.

- Для больницы №9 в этом году у нас предусмотрены субсидии в размере порядка 40 миллионов рублей. Из них чуть более 4 миллионов рублей потрачено на ремонт этого здания. Также будет приобретено оборудование и проведен ремонт в других поликлиниках больницы. У этого лечебного учреждения большое количество прикрепленных пациентов и много поликлинических зданий. В течение 5 лет мы должны привести их в порядок, - рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

В поликлинике №2 отремонтировали коридоры, установили специальные технические устройства для электронной очереди и сделали понятную навигацию. Поликлиника рассчитана примерно на 200 посещений за смену.