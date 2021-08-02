В Ярославле будут судить мужчину, сбившего коляску с ребенком Фото: Михаил ФРОЛОВ

25-летнего ярославца будут судить за наезд на коляску с ребенком. ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок, произошло 7 июля прошлого года на улице 1-я Жилая в Ярославле.

Мама спокойно гуляла с сыном, как вдруг в коляску влетела «Хонда». Вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь ребенку и женщине, водитель иномарки скрылся с места аварии. Правда, уехал он недалеко: машину нашли брошенной в соседнем дворе, почти сразу задержали и водителя.

Практически сразу стало очевидно, что водитель был пьян, подтвердила это и экспертиза.

- Обвиняемый был освидетельствован на алкогольное опьянение на месте сотрудниками полиции. В пробах выдыхаемого обвиняемым воздуха обнаружен алкоголь в количестве 1, 145 мг/л. В ходе следствия установлено, что водительское удостоверение на право управления автомобилем обвиняемому сотрудниками ГИБДД не выдавалось, то есть в момент ДТП он управлял автомобилем, не имея на это законного права, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

А мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Жизнь ребенку врачи спасли, но лечится он до сих пор.