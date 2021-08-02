В Ярославском районе по решению суда закрыли питомник для собак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям поселка Михайловский Ярославского района помешало соседство с собачьим питомником. Люди жаловались на заводчиков, которые на двух участках, предназначенных под жилую застройку, организовали питомники. В одном содержались 35 собак породы хаски, во втором – девять среднеазиатских овчарок. Полюбовно договориться с заводчиками не удалось и местные жители обратились в суд. Их требования поддержало КУМИ администрации Ярославского района.

- Размещение питомника в непосредственной близости от жилых домов и содержание большого количества собак мешает нормальному проживанию и отдыху. Собаки постоянно громко лают, воют, как днем так и ночью. Перерыв в лае бывает не более получаса. От такого шума пожилые люди не могут отдохнуть, дети - делать уроки, невозможно нормально выспаться. От питомников на улице исходит специфический запах. За пределами своего земельного участка ответчиками организована яма для сброса отходов жизнедеятельности собак, из-за чего в поселке появились крысы и мыши. Были случаи, когда собаки убегали из питомника, тем самым создавая угрозу безопасности здоровью истцов и других жителей поселка, - говорится в иске.

Хозяева собак против иска возражали. Да, собаки есть и в большом количестве, но действующим законодательством это не запрещено. По словам заводчиков, нарушений при содержании животных нет, все они привиты, отходы утилизируются. А что касается шума, то, доказательств того, что он превышен, пояснили ответчики, не представлено.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что содержание питомника является незаконным, так как собаки мешают покою жителей соседних домов. В течение месяца со дня вступления решения в силу заводчики должны были вывезти животных, но ответчики подали апелляцию. Однако судебная коллегия Ярославского областного суда оставила решение коллег без изменений.