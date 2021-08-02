В Ярославской области начались «президентские» выплаты на школьников

По 10 тысяч рублей получат более 150 тысяч учеников из Ярославской области Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ярославской области сегодня, 2 августа, начались выплаты на школьников к 1 сентября, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Сборы в школу всегда не только хлопотное, но и затратное дело. Поэтому для многих семей это крайне востребованная финансовая поддержка. В помощь родителям региону выделено более 1,5 миллиардов рублей. По 10 тысяч рублей получат более 150 тысяч учеников независимо от дохода семьи. Основная часть средств будет выплачена уже в первые дни августа, чтобы времени на подготовку к школе было побольше, - сообщил в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Выплата в 10 тысяч рублей положена всем семьям, где есть дети-школьники от 6 до 18 лет. Прием заявлений начался 15 июля. Подать его можно на портале Госуслуг или лично в Пенсионном фонде.