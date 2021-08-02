В Ярославле открыли памятную доску в честь погибших десантников Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 2 августа, в Ярославле на мемориальном комплексе «Никто, кроме нас» открыли памятную доску в честь десантников, погибших при исполнении воинского долга. В мероприятии принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Для многих ярославцев годы службы в воздушно-десантных войсках стали школой мужества. Но есть и те, кто выполнил свой воинский долг ценой жизни, – сказал Дмитрий Миронов. – В Ярославской области 15 воинов-десантников не вернулись домой, защищая интересы страны. Их подвиг мы всегда будем хранить в наших сердцах.

Накануне в регионе прошел автопробег в честь Дня ВДВ. Участники боевых действий проехали по маршруту Ярославль – Некрасовское – Улькино - Гаврилов-Ям - Карачиха. В Некрасовском районе в Центре патриотического воспитания прошла встреча с представителями смены военно-патриотической направленности «Дивизион». В Гаврилов-Яме участники автопробега возложили цветы к Вечному огню, а в Карачихе пообщались с юнармейцами.