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Общество2 августа 2021 12:53

В Ярославле выставили на продажу исторический деревянный дом

Начальная цена – чуть меньше 6 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
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В Ярославле выставили на продажу исторический деревянный дом

В Ярославле выставили на продажу исторический деревянный дом

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле выставлен на продажу деревянный двухэтажный дом, который находится на Портовой набережной. Начальная цена здания, который имеет статус культурного наследия, 5,8 миллионов рублей.

«Дом жилой Кубасова» площадью 176,4 квадратных метра был построен в начале XX века. Сейчас состояние объекта далеко от удовлетворительного. Дом был расселен почти 10 лет назад, выставлен на торги, но они не состоялись. Желающих стать собственниками здания, на котором, как на объекте культурного наследия, лежит множество ограничений, не нашлось.

И вот очередная попытка найти нового владельца