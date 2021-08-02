Летний хронометр запустил обратный отсчет: синоптики рассказали, какой будет погода в августе

К середине месяца лето начнет сдавать свои позиции Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Ярославской области, как и по всей Центральной России, в первую неделю августа будет по-летнему тепло. По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», в некоторые дни столбик термометра попробует штурмовать даже 30-градусную высоту.

Но к середине месяца лето начнет сдавать свои позиции. Ночами посвежеет до +8…+13 градусов, днем будет +18…+23.

- Начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг, - предупреждают в Центре «Фобос».

По прогнозам специалистов, переход от лета к осени состоится примерно 25 августа – среднесуточная температура воздуха станет ниже 15 градусов. Не стоит упускать шанс последний раз комфортно искупаться этим летом: в ближайшие выходные температура воды еще будет довольно высока, а после начнет медленно, но верно опускаться.

- Август, по всей видимости, будет относительно дождливым, в старину такую погоду называли «хлябистой». Анализ показывает, что месяц вернет долг за засушливую середину лета и образовавшийся существенный дефицит небесной влаги. Так, в Центральной России последний месяц лета может стать на 40-60% дождливее, чем должен быть. Летний хронометр запустит обратный отсчет, - предупреждают в Центре.